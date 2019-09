Vettel opět terčem kritiky. Nedodržel dohodu a místo, kde odstavil vůz, také podle fanoušků nebylo ideální

Další vlna kritiky se valí na Sebastiana Vettela. Během Velké ceny Ruska nedodržel týmovou dohodu a fanouškům se nelíbí ani to, kde zanechal svůj porouchaný vůz. Po jeho odstavení byl totiž aktivován virtuální safety car a jeho kolega Charles Leclerc kvůli tomu nejspíš přišel o lepší umístění.

U Ferrari to zase vře. Po třech vítězstvích v řadě měl tým nakročeno k výhře i v Rusku, avšak po nedodržení dohody a následných technických problémech, se stáj musela spokojit se třetím místem Charlese Leclerca. Talentovaný mladík startoval z pole position. Avšak už před závodem se tým s jezdci dohodl na taktice.

Podle ní měl Leclerc poskytnout na startu Vettelovi vzdušný pytel, aby dokázal předjet Lewise Hamiltona, který startoval z druhé příčky. To se povedlo a Vettel se dokonce dostal na první pozici. Když pak v sedmém kole tým požadoval, aby Vettel vrátil místo Leclercovi, německý jezdec neuposlechl. Odůvodnil to tím, že Leclerc není tak rychlý.

Neměl jsem výkon baterie, říká Vettel

V šestadvacátém kole zajel Vettel do boxů a na trať se vrátil za Leclerkem, avšak krátce na to začal mít technické problémy. „Najednou jsem neměl výkon baterie,“ vysvětloval Vettel na webu motorsport-magazin.com. „Musel jsem auto zaparkovat. Tým mi řekl, ať ho hned odstavím, tak jsem to udělal,“ dodal čtyřnásobný světový šampion.

Kvůli místu, kde Vettel odstavil monopost, musel být aktivován virtuální safety car. Toho využil Hamilton k zastávce, po níž se dokázal vrátit před Leclerka a udržel si tak vedení. Když pak po nehodě Russella vyjel na okruh skutečný safety car, zajel Leclerc do boxů a vrátil se až na třetím místě. Fanoušci italské stáje tak Vettela obviňují z toho, že svůj vůz na takovém místě odstavil schválně, aby byl použit safety car.

„Auto jsem odstavil tam, kde podle mě safety car nebyl nutný,“ hájil se Vettel. „Myslel jsem, že ho jen odtlačí dozadu a nebudou muset takto přerušovat závod. Myslím, že na lepším místě jsem zastavit nemohl,“ prohlásil. Zastal se ho i šéf týmu Mattia Binotto a ředitelství závodu. Podle nich hrozilo nebezpečí, vůz probíjel, a tak museli reagovat okamžitým zastavením.

Vyjadřovat se Vettel nechtěl ani k detailům ohledně taktiky, která byla domluvena před závodem. „Svou část dohody jsem v podstatě splnil. Nevím. Možná jsem něco nepochopil. Nebylo mi zcela jasné, z jakého důvodu mám tak brzy před sebe Charlese pouštět, když jsem mnohem rychlejší, tak jsem si jel dál po svém,“ obhajoval se jezdec, na kterého se po chvále za vítězství v Singapuru tak zase začala valit vlna kritiky.