Velká radost Mercedesu, ovládl Pohár konstruktérů, mistrem světa se stane jeho jezdec

Valtteri Bottas vyhrál Velkou cenu Japonska. Finský jezdec vyrážel do závodu formule 1 ze třetího místa, ale hned po startu se dostal do čela a vyjma zastávek v boxech si svou pozici podržel. Jako druhý projel cílem Sebastian Vettel, jenž v kvalifikaci získal pole position, ale zaváhal hned při startu. Na stupně vítězů se dostal také Bottasův stájový kolega Lewis Hamilton, jenž neuspěl při závěrečném dotírání na Vettela. Mercedes slaví šestý zisk Poháru konstruktérů v řadě, už je navíc jisté, že jeden z jeho jezdců bude mistrem světa, už za dva týdny v Mexiku může slavit Hamilton, o prvenství už jej může připravit pouze Bottas.

Sebastian Vettel si zajistil pole position zhruba tři hodiny před samotným závodem. Víkendový program v Suzuce totiž poznamenal tajfun Hagibis. Ze druhého místa startoval další jezdec Ferrari Charles Leclerc. Mercedesy vyjížděly až ze druhé řady.

Vettel však předvedl totálně zpackaný start, takže ho okamžitě předjel ze třetí pozice Valtteri Bottas. Vettel totiž zřejmě vyrazil předčasně, okamžitě se zastavil a poté se rozjížděl znovu, ale to už měl před sebou finského jezdce, navíc byl vyšetřován pro ulitý start. Trestu se však vyhnul možná i proto, že si svým počínání při zhasínání světel spíše uškodil.

Charles Leclerc krátce po startu vrazil do Maxe Verstappena. Nizozemec po úvodní kolizi vydržel na trati jen do 16. kola, poté zajel do garáže a závod pro něj skončil, Leclerc musel do boxů a boj o pódiová umístění se odehrával bez něj. V posledním kole ještě havaroval Sergio Pérez, jinak všichni ostatní závodníci dotáhli své snažení až k šachovnicovému praporku.

Bottas pokračoval na čele až do 37. kola, kdy podruhé zajel do boxů a přenechal tak pozici na čele Lewisi Hamiltonovi. Ten byl o šest kol později také povolán ke stájovým technikům, a tak se vrátil do čela jeho finský parťák.

Hamilton se po vyjetí z boxů zařadil za Vettela a v závěru velké ceny se na něj nebezpečně dotahoval, zatímco Bottas měl na čele více klidu. I třetí místo Brita však stačilo stáji Mercedes k šestému vítězství v Poháru konstruktérů za sebou, čímž byl vyrovnán rekodr Ferrari z let 1999 až 2004.

Hamilton navíc za dva týdny v Mexiku může slavit titul mistra světa, na druhého Bottase má náskok 64 bodů, o šampionovi se rozhodne už jen mezi touto dvojicí.