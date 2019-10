Novinky o Schumacherovi? Bojuje každý den, jednou půjdeme na závody F1 spolu, věří šéf FIA

Každá informace se může pomalu platit zlatem. Novinky o tom, jak je na tom legendární pilot formule 1 Michael Schumacher, hltají fanoušci jedním dechem. Nemusíte fandit motoristickému sportu, ale když měl na konci roku 2013 slavný Němec nehodu na lyžích, byla to rána pro celý sportovní svět. Od té doby je v péči lékařů, kteří bojovali o jeho život. Zdravotní stav hvězdy je velkou neznámou. Němec žije, ale rodina tají, jak na tom je. Pár informací znovu prozradil Jean Todt, šéf FIA a bývalý šéf stáje Ferrari, za kterou Němec jezdil. Co je tedy nového?

Todt je dlouholetým přítelem Schumachera, a tak patří mezi vyvolené, kteří se dostanou do blízkosti hvězdy. „Když jsem dříve mluvil o tom, že spolu sledujeme závody formule 1 v televizi, byla to pravda. Doufám, že jednoho spolu na nějakou Grand Prix ještě zajdeme," svěřil se prezident FIA italskému listu La Repubblica.

S padesátiletým jezdcem i jeho rodinou je takřka v každodenním kontaktu, respektuje přitom snahu udržet na maximální možné míře soukromí motoristické hvězdy a jeho nejbližších. „Faktem je, že Michael každý den bojuje o to, aby se jeho stav zlepšil," ujistil bývalý šéf týmu Ferrari. „Musíme se k němu v tomhle boji připojit a podporovat jeho fantastickou manželku. Stará se o něj i o děti, je skvělá. Proto všechny žádám, aby respektovali její přání ohledně soukromí rodiny," dodal.

I Todtovi je jasné, že fanoušky zajímá, jak je na tom jejich někdejší idol po zdravotní stránce a zda dělá pokroky v léčbě. „Michael je legendou motoristického sportu. Vím, že mu fanoušci přejí jen to nejlepší a chtějí vědět, jak na tom je. Ale je opravdu jen na jeho rodině, co chce říct a co ne," konstatoval Schumacherův přítel. „Všichni víme, že měl Michael nehodu, která zanechala nějaké stopy. A všechno ostatní je soukromá záležitost," doplnil Todt.

Velmi naštvaný je prý Todt ve chvíli, kdy se objeví informace o léčbě motoristické legendy. V tisku se totiž objevují neověřené informace v touze po senzaci. „Četl jsem o jeho léčení neuvěřitelné věci. Jak už to bývá, tak ti, kteří něco vědí, nemluví. A ti, kteří žádné informace nemají, naopak do médií mluví," poznamenal rozhořčeně.