Vettel ovládl první den tréninků na Velkou cenu Mexika

Lewis Hamilton, který dominoval dopoledne na osychající trati po nočním dešti na nových měkkých pneumatikách, odpoledne ztratil. Britský pilot Mercedesu se musel na neoblíbeném okruhu ve vysoké nadmořské výšce spokojit s pátým místem.

Před něho se dostal i jeho finský kolega Valtteri Bottas, který vyhrál předchozí Grand Prix v Japonsku. Aby si Hamilton v neděli s předstihem zajistil šestý titul mistra světa, potřebuje v Mexiku získat o 14 bodů víc než Bottas.

Sám si ale velké naděje nedělá. "Je jedno, kde to dotáhnu, hlavně když to dotáhnu. K mání je ještě spousta bodů, v příštích čtyřech závodech to musím zvládnout," řekl čtyřiatřicetiletý Hamilton.