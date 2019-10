Hamilton si v Mexiku dojel pro další triumf! Šestý titul ale ještě nemá

Čtyřiatřicetiletý Hamilton se sice na neoblíbeném Autódromo Hermanos Rodríguez po třech letech dostal na stupně vítězů, na titul však ještě nedosáhl. Loni mu přitom k mistrovským oslavám po závodě v Mexiku stačilo čtvrté místo a o rok dřív dokonce až deváté.

Pro Hamiltona je však zisk titulu pouhou formalitou. Za týden ve Velké ceně USA v Austinu mu bude i osmé místo stačit k tomu, aby jako teprve druhý pilot v historii po sedminásobném šampionovi Michaelu Schumacherovi získal šest mistrovských titulů.

Radost Lewise Hamiltona po triumfu v Mexiku.

Carlos Jasso, Reuters

Hamilton se dnes dokázal vyrovnat i s nepovedeným startem, po kterém ho zablokoval Vettel a britský pilot se poté po souboji s Maxem Verstappenem z Red Bullu propadl na pátou příčku. Poté ale využil skvělé strategie, když na vsadil na jednu zastávku v boxech, po které se dostal do vedení a na nejtvrdší sadě gum udržel první místo až do konce.

Zaskočil tak především oba jezdce Ferrari, kteří po trestu pro Verstappena odstartovali z první řady. Vettel obsadil se ztrátou 1,8 sekund druhé místo, zatímco Leclerc po startu z pole position a nepovedené zastávce v boxech byl dokonce se šestisekundovým mankem až čtvrtý. Třetí Bottas za Hamiltonem zaostal o 3,5 sekundy.

Nepříliš podařený víkend v Mexiku prožil vítěz předchozích dvou závodů na Okruhu bratří Rodríguezů Verstappen. V sobotu pilot Red Bullu přišel o vítězství v kvalifikaci poté, co byl potrestán za to, že nezpomalil při žlutých vlajkách, zatímco dnes zase musel po souboji s Hamiltonem předčasně do boxů a nakonec po startu ze čtvrté příčky skončil šestý.

Sebastian Vettel dojel s ferrari v Mexiku na druhém místě.

Carlos Jasso, Reuters