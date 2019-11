Mistři světa se pustili do Verstappena. Hloupé komentáře, ohodnotil jejich slova mladík

I když je považován za jednoho z nejtalentovanějších jezdců současnosti, kritika ohledně jeho nebezpečných manévrů na trati se na něj valí dál. Teď se do něj pustili dva mistři světa. Lewisi Hamiltonovi a Sebastianu Vettelovi se nelíbilo počínaní Maxe Verstappena během Velké ceny Mexika.

Lewis Hamilton měl po strkanici s ním poškozený přední podvozek, a když poté na tiskové konferenci vyjádřil svůj názor na jezdce Red Bullu, Vettel s ním souhlasil. „Myslím, že každý jezdec je trochu jiný. Někdo je chytřejší, někdo agresivnější a někdo hloupější,“ prohlásil Hamilton na webu formula 1.com.

Max Verstappen has responded to Lewis Hamilton and Sebastian Vettel's comments from Mexico on his aggression on-track, labelling it "disrespectful" but shows he's "in their heads"



„Kvůli těmto zkušenostem pak musíte některým jezdcům na trati nechat více prostoru. Třeba jako u Maxe. Pokud byste mu nenechali více místa, pravděpodobně by došlo ke srážce. Takže to většinou uděláte. Je tak trochu magnetem na incidenty,“ vysvětloval Hamilton jehož slova potvrdil Vettel.

„Je to tak. Zkopírujte to a vložte to. Je to totiž pravda,“ přidal se čtyřnásobný světový šampion. Verstappen se k tomu doposud nevyjádřil, až nyní před Velkou cenou USA řekl, co si o názorech svých kolegů myslí. „Jsou to hloupé komentáře, myslím si, že jsem sice tvrdý, avšak spravedlivý závodník. Není to podle mě správné,“ líčil Verstappen.

„Je jednoduché si do někoho kopnout. Budu to brát z té lepší stránky. Když se o vás hovoří, tak to znamená, že na vás myslí. To je dobré. Navážet se ale do někoho na tiskové konferenci je neuctivé. Podle mě je lepší souboj na trati. Chci s nimi bojovat, protože kvůli tomu jsme tady. Kvůli tomu totiž žijeme,“ dodal Verstappen.