Co se děje se Schumacherem? Manželka skrývá pravdu, tvrdí bývalý manažer hvězdy

Willi Weber se do médií rozpovídal poté, co chtěl navštívit padesátiletého Němce u něj doma a bylo mu to zakázáno. Nic na tom nezměnilo ani dlouholeté přátelství mezi oběma muži, bývalý Schumacherův manažer byl z toho pořádně zklamaný a obvinil manželku hvězdy Corinnu, že se bojí odhalení pravdy.

„Vím, že byl Michael vážně zraněný, ale bohužel nevím, jaké pokroky v léčbě dělá. Chtěl bych vědět, jak se mu daří, potřást si s ním rukou, nebo mu jen pohladit tvář," svěřil se. V hlase bylo cítit zklamání, že mu návštěvu rodina nepovolila. „Pravděpodobně se bojí, že hned uvidím, co se děje a zveřejním pravdu," prohlásil.

Jedním dechem ale dodal, že pořád pevně věří v zotavení závodníka a kamaráda v jedné osobě. „Vím, že je bojovník. Pokud existuje šance na zotavení, dokáže to. Tohle nemůže být konec. Modlím se za něj a jsem přesvědčený, že se znovu uvidíme," dodal.

Od chvíle, kdy došlo k nehodě slavného závodníka na lyžích, uplynulo skoro šest let. Schumacher se přitom neobjevil na veřejnosti, a proto se jen spekuluje o jeho zdravotním stavu. Naposledy prosákla informace o tom, že měl být v září slavný Němec převezen na kliniku Georges-Pompidou v Paříži, kde měl podstoupit transfuzi kmenových buněk, aby došlo ke zmírnění zánětu.

List Le Parisien tehdy oznámil, že zdravotní sestra na kardiologii přiznala, že se Schumacher v nemocnici léčí. „Ano, je na našem oddělení. A mohu vás ujistit, že je při vědomí," prohlásila. Média rovněž uvedla, že se za jezdcem vydal bývalý šéf Ferrari Jean Todt a strávil u legendy 45 minut.

Návštěvy nesmějí mluvit

Jinak je Schumacher se svými nejbližšími v domě na břehu Ženevského jezera a na návštěvu smějí jen blízcí přátelé. Navíc pod podmínkou toho, že nebudou zveřejňovat sebemenší podrobnosti o zdravotním stavu hvězdy. Le Parisien rovněž cituje nejmenované zdroje, které tvrdí, že byl Schumacher v nemocnici Georges-Pompidou už nejméně dvakrát a to pod falešnou identitou. Profesor Menasche vše okomentoval tak, že podrobnosti o léčbě zůstanou „tajné" z důvodu lékařského tajemství.

Schumacherova mluvčí Sabine Kehmová se k vývoji ohledně německého závodníka odmítla vyjádřit.