Jakmile se rozhodnu odejít, už se nikdy nevrátím, má jasno čtyřnásobný světový šampion ve formuli 1

I když nedávno prohlásil, že současná formule 1 už není tou, do které se zamiloval, končit ještě nehodlá. Smlouvu, která mu u Ferrari vyprší po příští sezoně, by tak rád ještě prodloužil. Sebastian Vettel totiž stále doufá, že se mu s italskou stájí podaří získat titul. „Jen doufám, že to nebude trvat dalších více než pět let, než se nám podaří šampionát vyhrát,“ říká čtyřnásobný mistr světa.

Letošní sezona vůbec nevyšla podle jeho představ. Sice to během předsezonních testů vypadalo, že by Ferrari mohlo konkurovat Mercedesu, avšak v závodech se to nepotvrdilo. Sebastian Vettel nedávno prohlásil, že tým si, že se mu nedaří, dlouho nechtěl přiznat. Z formule 1 byl podle svých slov zklamaný.

Během letošního šampionátu vyhrál jediný závod a v průběžném pořadí šampionátu mu patří průběžné páté místo. Navíc je v něm až za svým týmovým kolegou Charlesem Leclrecem, se kterým nemá ideální vztah. K tomu všemu se na něj stále častěji valí kritika, že ve velkých cenách hodně chybuje.

“For me it’s clear that once I stop, I stop and never come back”. Sebastian Vettel pic.twitter.com/JjC1GeNXXF — Yhacbec López ™ (@Yhacbec) November 26, 2019

Mnoho odborníků už dokonce spekulovalo, že z formule 1 odejde. Německý jezdec však hodlá pokračovat dál. „V dohledné době, nehodlám končit,“ uvedl Vettel na webu motorsport-total.com. „Závodění si stále užívám,“ tvrdil dvaatřicetiletý Němec, který by chtěl ke čtyřem titulům s Red Bullem přidat ještě jeden s Ferrari.

„Jen doufám, že to nebude trvat dalších více než pět let, než se nám podaří šampionát vyhrát,“ dodal s tím, že až jednou odejde do důchodu, případný návrat nebude přicházet v úvahu. „Skončím, až se mi bude chtít a bude mi to připadat jako správné rozhodnutí. Mám už spoustu nápadů, co pak budu dělat. Jakmile se takhle rozhodnu, už se nikdy nevrátím,“ doplnil Vettel.