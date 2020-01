Ferrari rozšiřuje akademii, chce dát příležitost i jezdkyním

Ferrari hledá talentované jezdkyně. Italská stáj se podle svého šéfa Mattii Binotta rozhodla, že do své jezdecké akademie přijme také zástupkyně něžného pohlaví. „Ženy by měly být součástí Ferrari akademie,“ prohlásil šéf nejúspěšnějšího týmu v historii formule 1 s tím, že na tom už usilovně pracuje.

Ferrari chce do svého týmu i jezdkyně.

O spojení formule 1 a žen je stále více slyšet. Talentované jezdkyně by se rády vyrovnaly svým mužským kolegům a zazávodily si s nimi v šampionátu. Nejblíže ke splnění přání mají v tuto chvíli dvě závodnice. Kolumbijka Tatiana Calderónová, která je vývojovou jezdkyní Alfy Romeo a Britka Jamie Chadwicková, která testuje pro Williams.

Brzy by k nim mohla přibýt další jezdkyně. Ferrari se totiž rozhodlo, že svou slavnou jezdeckou akademii rozšíří, a kromě talentovaných mladíků přijme také šikovné závodnice. „Akademie hledá závodnice. Ženy by měly být součástí Ferrari akademie. Je to něco, na čem už usilovně pracujeme,“ uvedl šéf týmu Mattia Binotto na webu formula1.com.

V současnosti je členem akademie třeba syn sedminásobného světového šampiona Mick Schumacher, syn bývalého jezdec F1 Jeana Alesiho Giuliano, vnuk dvojnásobného mistra světa ve formuli 1 Emersona Fittipaldiho Enzo, nebo Robert Schwartzman, loňský šampion FIA formule 3.

O start v šampionátu formule 1 se pokusilo doposud pět žen. Zatím nejúspěšnější dámou, která se dokázala mezi muži v F1 prosadit, byla Lella Lombardiová. Italská jezdkyně se v roce 1975 zkoušela jedenáctkrát kvalifikovat do závodu, desetkrát se jí to podařilo. Ve Velké ceně Španělska pak dojela na šestém místě a jako první žena a dosud jediná dokázala bodovat. Tak třeba z jezdecké akademie Ferrari vzejde nějaká závodnice, která se také prosadí.