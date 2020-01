Skok padákem, kitesurfing, chůze na laně. Tak jezdci formule 1 tráví volno

Již příští měsíc představí týmy formule 1 své nové monoposty na letošní sezonu. Jezdci už makají na fyzičce, jezdí na simulátoru a tráví hodně času s mechaniky v továrnách. Jak si ale užili volno? Třeba Charles Leclerc zkusil adrenalinovou výzvu, za kterou to pak od Ferrari pořádně schytal.

Jezdec Ferrari si totiž zkusil skok padákem. Svému týmu však o záměru vůbec neřekl a z místa činu se pak pochlubil fotografií na sociálních sítích. Je jasné, že Ferrari z toho vůbec nadšené nebylo a Leclerca pokáralo.

„Měl bych požádat o povolení. Říkal jsem si ale, že kdyby se to pokazilo, stejně by mi už nemohli vynadat,“ vysvětloval talentovaný jezdec. „Samozřejmě, že na mě byli trochu naštvaní. Příště už to neudělám,“ dodal Leclerc, který v době volna vyrazil také na lyže.

Za sněhem vyrazil i šestinásobný světový šampion Lewis Hamilton. Jezdec Mercedesu se pochlubil fotografiemi, jak mu to jde na snowboardu.

Sníh si pořádně užil i jeho týmový kolega Valtteri Bottas. Finský jezdec se v Laponsku zúčastnil artické rallye, ve které obsadil celkové deváté místo.

Kimi Räikkönen se věnoval nejen svým dětěm, ale i chůzi na provaze.

Zobrazit příspěvek na Instagramu 🥊 Dodging mondays! #carlossainz Příspěvek sdílený Carlos Sainz (@carlossainz55),Led 20, 2020 v 12:11 PST

Bez pohybu nevydržel ani Carlos Sainz. Jezdec McLarenu jezdil na motokárách, hrál tenis, zkoušel box a teď už tvrdě maká v posilovně.

K moři vyrazil Romain Grosjean a oblíbil si tam kitesurfing.

Daniel Ricciardo z Renaultu se věnoval svému koníčku rybaření a trénoval i zpěv. S australskou skupinou Thundamentals si zazpíval při jejich koncertu.

Týmy v průběhu příštího měsíce představí své nové monoposty a poté je už budou testovat na okruhu ve Španělsku.