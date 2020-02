Ten je starý, ten příliš drahý. Red Bull odmítl dva světové šampiony

Fernando Alonso, nebo Sebastian Vettel do Red Bullu? Vyloučeno! Bývalí světoví šampioni ve formuli 1 prý zjišťovali, zda by pro ně stáj neměla od příští sezony sedačku. Helmut Marko, poradce týmu, je však důrazně odmítl. Jeden je příliš starý, druhý je příliš drahý.

Stále častěji se spekuluje o tom, že by se Fernando Alonso měl vrátit do formule 1. Španělský jezdec již před časem prohlásil, že rok 2021, který přinese řadu změn, by byl pro návrat ideální. A tak se už údajně začal i poptávat, kdo by o něj měl zájem. Red Bull ho však rozhodně nemá.

„Za současného stavu je příchod Fernanda Alonsa do Red Bullu naprosto nemožný,“ uvedl Helmut Marko, poradce týmu na webu Motorsport-Magazin.com. „Důvodů je více. My užíváme motory Honda a její vztah s Alonsem je nenapravitelný. A pak naše struktura je založená na tom, že dáváme příležitost našim mladým odchovancům, což by příchodem Alonsa do naší strategie vůbec nezapadalo,“ vysvětloval Marko.

„Byl by jedním z nejstarších pilotů startovního pole,“ dodal Marko. Podle něj možnost přijít k týmu zjišťoval i Sebastian Vettel, který s Red Bullem získal čtyři tituly mistra světa. Ale ani jezdec Ferrari nepochodil a Marko ho odmítl. „Sebastian chtěl vědět, zda by byl v roce 2021 možný návrat. Něco takového ale pro nás není možné. Máme dlouhodobý kontrakt s Maxem Verstappenem, což není zrovna levné. Seb jako světový šampion má také určité finanční požadavky, proto si nemůžeme dovolit dalšího tak nákladného jezdce,“ líčil Marko dál.

Mistru světa tak doporučil, aby u Ferrari letos zabral, nebo to zkusil u Mercedesu. „Jsem si jistý, že pokud mu sedne monopost, tak může pořád podávat dobré výkony. Letos musí jezdit lépe, musí se dostat zase do formy a porazit Leclerka, aby o něm Ferrari muselo přemýšlet. Nebo to může zkusit u Mercedesu, pro ně by mohl být zajímavým jezdcem,“ radil Marko Vettelovi co dělat.