Michael Schumacher je sedminásobný mistr světa formule 1 a nejúspěšnější pilot v historii tohoto sportu. Obdržel několik cen za sportovce roku a v sezoně 2002 se stal jediným jezdcem v historii, který se umístil ve všech závodech na stupních vítězů. V roce 1992 byl po něm pojmenován asteroid (15761) Schumi.

Životopis

Michael Schumacher se narodil 3. ledna 1969 v Hürth-Hermühlheimu. Závodní kariéru začínal na motokárách, v začátcích vyhrál rovněž německé šampionáty Formule König a Formule 3, poté závodil za Mercedes v mistrovství světa sportovních vozů.

Ve formuli 1 debutoval v Grand Prix Belgie 1991 s týmem Jordan, pak přestoupil do stáje Benetton. V letech 1994 a 1995 se tam stal mistrem světa, roku 1996 přešel k Ferrari, se kterým v letech 2000–2004 vyhrál pětkrát titul mistra světa. Kariéru ukončil roku 2006, poté ve Ferrari působil jako poradce. Roku 2009 podepsal tříletou smlouvu s týmem Mercedes a v říjnu roku 2012 definitivně ukončil kariéru.

Za svou kariéru byl několikrát potrestán za nebezpečnou jízdu a týmovou režii.

S manželkou Corinnou má dvě děti – dceru Ginu-Marii a syna Micka.

Nehoda

Ačkoli bylo jeho zaměstnání celou dobu životu nebezpečné, Michael Schumacher nikdy neutrpěl vážnější zranění. Osudným se mu ale stalo lyžování v Alpách. 29. prosince 2013 při jízdě v neupraveném terénu upadl a narazil hlavou do skály. I když měl helmu, utrpěl vážný úraz hlavy.

Byl transportován do nemocnice v Moutiers, poté byl převezen do nemocnice v Grenoblu. 30. prosince 2013 prodělal druhou operaci hlavy. Jeho stav byl kritický a sportovec zůstal v kómatu. 29. ledna 2014 lékaři začali s postupným probouzením. V červnu téhož roku bylo oznámeno, že Schumacher opustil nemocnici v bdělém stavu a bude podstupovat rehabilitaci na klinice v Lausanne. V září 2014 byl převezen domů. V září 2019 vyšlo najevo, že byl převezen do pařížské nemocnice Hôpital européen Georges-Pompidou.

Informace o jeho zdravotním stavu jsou jen kusé. Fanoušci neznají detaily o jeho životě po nehodě. Podle některých informací jsou jeho možnosti pohybu i komunikace velmi omezené, ale své okolí údajně vnímá.

Film a dokument

Michael Schumacher se třikrát objevil ve filmu. V animovaném snímku Auta namluvil Ferrari F430, ve filmu Asterix a Olympijské hry hrál vozataje červené stáje a také si zahrál ve filmu Horst Schlämmer – Isch kandidiere!.

O jeho životě se natočil dokument. Premiéra byla plánovaná na rok 2019, ale zatím byla odložena na neurčito.

Vybrané rekordy ve formuli 1

Michael Schumacher za svou sportovní kariéru nasbíral mnoho rekordů. Vybrali jsme pár nejdůležitějších z nich: