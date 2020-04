Nechoďte do zoo, vyzývá šestinásobný světový šampion poté, co se cítil jako v zajetí

Sezona letošního světového šampionátu formule 1 je kvůli šíření nákazy přerušena do poloviny června. Avšak ani pak není jisté, zda začne závodem v Kanadě. Jezdci odjeli domů a tráví neplánované volno různě. Třeba Daniel Ricciardo se kromě tréninku věnuje jízdám na traktoru. Lewis Hamilton se pak rozhodl zdokonalit se.

Jezdec Mercedesu se setkal s nakaženým a musel tak být v karanténě. Během ní si podle svých slov uvědomil, jak se cítí zvířata, která žijí v zajetí. „Když jste teď zavření doma, tak se možná dokážete trochu vžít do pocitů zvířat, která jsou nucena žít v zajetí každý den a přišla o život, jaký měla předtím,“ uvedl Hamilton na sociálních sítích.

„Prosím, nechoďte v budoucnu už do žádné zoologické zahrady ani cirkusů, protože přesně tuhle věc svými penězi podporujete,“ vyzval všechny šestinásobný mistr světa. Fanoušky se také snažil v této době podpořit. „Doufám, že v této těžké době, má každý z vás to štěstí, že je doma se svou rodinou, nebo blízkými. Co se týče mě, využívám tento čas k sebezdokonalování, a to jak fyzickému, tak emocionálnímu. Všichni teď prožíváme duševní vypětí. Jsme v tom všichni spolu,“ dodal britský pilot, který je známý svou láskou ke zvířatům.

Stal se z něj vegan, a když je potřeba pomůže svými penězi. Třeba jako nedávno, kdy Austrálii sužovaly rozsáhlé požáry. Hamilton tehdy na pomoc nejen zvířatům poslal pět set tisíc dolarů (přes jedenáct milionů korun). Svými činy se také snaží zachránit planetu, třeba sbírá odhozené odpadky.