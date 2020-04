Jsem vám vděčný za to, co děláte. Ani Alonsa nenechala situace lhostejným a finančně přispěl na pomůcky

Fernando Alonso se rozhodl také pomoci. Dvojnásobnému světovému šampionovi ve formuli 1 není lhostejné, co se ve Španělsku děje a přispěl svými financemi na nákup ochranných pomůcek. Z jeho částky tak byly zakoupeny tisíce ochranných obleků a sta tisíce respirátorů. „Tvoje solidarita a vstřícnost nás inspiruje,“ poděkoval UNICEF úspěšnému jezdci.

Současná situace není lhostejná ani Fernandu Alonsovi. Španělský jezdec je již patnáct let vyslancem organizace UNICEF a nyní se jejím prostřednictvím rozhodl pomoci Španělsku. Díky jeho finančními daru byly zakoupeny zdravotnické pomůcky, čtyři tisíce ochranných obleků a tři sta tisíc respirátorů.

„Jsem vám vděčný za neúnavnou práci, kterou v těchto dnech provádíte,“ uvedl Alonso na sociálních sítích a UNICEF mu za jeho finanční příspěvek také poděkoval. „Chceme poděkovat našemu milému vyslanci za jeho příspěvek, který pomůže chránit ty, kteří chrání nás,“ napsala organizace.

Queremos agradecer a nuestro querido Embajador @alo_oficial su aportación para ayudarnos a seguir luchando para proteger a quienes nos protegen. ¡Gracias por estar siempre al lado de quien más nos necesita! ¡Tu solidaridad y empatía nos emocionan! pic.twitter.com/GKseJl2ZmF — UNICEF ComitéEspañol (@unicef_es) March 31, 2020

I dvojnásobnému světovému šampionovi ve formuli 1 rušení závodů zhatilo plány. Alonso se na začátku roku poprvé v kariéře zúčastnil slavné Rallye Dakar, kde spolu se svým navigátorem Marcem Comou v továrním voze Toyota Hilux obsadil třinácté místo. Příští měsíc se pak chtěl pokusit o další zapsání se mezi nejlepší jezdce historie.

Spolu s McLarenem chtěl ovládnout Indy500 a získat tak slavnou Trojkorunu motorsportu. Avšak i slavný závod byl odložen na léto. Alonso se o Trojkorunu pokusil už několikrát. Vítězství ve Velké ceně Monaka i v Le Mans už má, avšak výhra v Indy 500 mu stále uniká. Předloni tady musel vzdát kvůli poruše motoru, loni se pak do závodu ani nekvalifikoval. Teď by to chtěl napravit.