Vettelovi při jednání o smlouvě o peníze až tak nepůjde. Už přemýšlí, co bude dělat po kariéře

Jak to bude se Sebastianem Vettelem? Prodlouží s ním Ferrari smlouvu, nebo si bude muset hledat angažmá jinde? Čtyřnásobný světový šampion by s italským týmem chtěl ještě kontrakt prodloužit, peníze pro něj při jednání nebudou hrát hlavní roli. Pomalu už ale také přemýšlí nad tím, co bude dělat po kariéře.

Je údajně druhým nejlépe placeným jezdcem formule 1. Teď mu však chce Ferrari jeho plat snížit. Podle zahraničních médií nabídne tým Sebastianu Vettelovi při jednáních o prodloužení smlouvy o rok nižší finance, než na jaké byl zvyklý. Potvrzeno to zatím není, ale německý jezdec nedávno prohlásil, že peníze nebudou při rozhodování tím nejdůležitějším.

„Každý to má jinak. Záleží na tom, co je pro vás důležité, co vás pohání,“ prohlásil Vettel na webu planetf1.com. „Když vás motivují peníze, můžete se dostat velice daleko a být úspěšní. Mnoho lidí si libuje v penězích. Je ale otázkou, jestli vědí, kdy mají dost,“ vysvětloval jezdec Ferrari.

Sebastian Vettel has reportedly been offered a new Ferrari contract with a pay cut. #F1 https://t.co/fVCHeoxXaA — GPToday.net (@GPToday_net) March 31, 2020

„To neplatí jen o formuli 1. Samozřejmě, že lidé v F1 jsou rozmazlení. Formule 1 je tak trochu zkažený cirkus, protože je v něm spousta peněz a ty mají moc kazit charakter. Takže je to o tom, jak člověk dokáže ovládnout svou chamtivost,“ dodal čtyřnásobný světový šampion s tím, že ví, kdy má dost.

Jisté podle něj je, že ve formuli 1 už nebude dalších deset let a pomalu začíná přemýšlet, co bude dělat po kariéře. „Možná bych mohl závodit s něčím jiným, možná bych v našem odvětví mohl dělat něco jiného. Než se ze mě stal profesionální jezdec, chtěl jsem jít studovat strojařinu. Stále mě to fascinuje. Chci vědět, jak věci fungují. Chci vědět, co se děje pod karoserií našeho vozu. Takže to bych mohl dělat,“ prozradil Vettel.