Cíl? Milion balíčků s jídlem. Ani jezdec formule 1 nechce, aby lidé hladověli

Dalším, kdo se snaží pomoci, jak to jen jde, je Sergio Pérez. Jezdec formule 1 se rozhodl, že spolu se svou nadací zajistí milion balíčků s potravinami, které poté dostanou lidé v nouzi. „Zveme všechny Mexičany, aby se k nám připojili,“ vyzval k pomoci krajany pilot Racing Pointu.

Každý se snaží pomoci. Někdo věnoval finanční prostředky na ochranné pomůcky, někdo pomáhá přímo konkrétním lidem. Třeba australský tenista Nick Kyrgios za své nakupuje a rozváží jídlo těm, kteří jsou v nouzi, a základní potřeby starým lidem dováží také německá snowboardistka Selina Jörgová.

Teď se rozhodl pomoci také Sergio Pérez. Mexický jezdec chce spolu se svou nadací Fundacion Checo Pérez zajistit milion balíčků jídla pro lidi, kteří jsou momentálně v nouzi. „Je velice smutné, kolika lidí se to týká. Chápeme jejich situaci, žili ze dne na den a teď přišli o své příjmy,“ uvedl Pérez na webu motorsportweek.com.

„Proto zveme všechny Mexičany, aby se k nám připojili. Jsem si jistý, že projevíme solidaritu a uděláme společně vše, co bude v našich silách, abychom našim krajanům pomohli,“ dodal jezdec Racing Pointu, který už obstaral prvních tisíc porcí, a který také poděkoval všem zdravotníkům za jejich úsilí a péči.

Desátý muž loňského světového šampionátu stejně jako jeho kolegové stále čeká, kdy bude moci usednout do svého monopostu. Zatím jsou odloženy nebo zrušeny závody do konce června. Avšak ani pak není jisté, že se bude závodit. Bývalý šéf formule 1 Bernie Ecclestone a bývalý prezident Mezinárodní automobilové federace FIA Max Mosley by letošní sezonu zrušili úplně.