Odvážné řešení. Šéf Red Bullu navrhuje, aby si menší týmy kupovaly formule

"Teď uzrála doba k odvážným řešením. Kdybych byl šéfem malého týmu, nejjednodušším a nejlevnějším řešením by pro mě bylo koupit si celé auto. Pak by to byly čistě závodní týmy a nepotřebovaly by žádný výzkum a vývoj. Je to ta nejrychlejší a nejlacinější cesta k tomu být konkurenceschopný," řekl Horner serveru autosport.com.

Podle jeho plánu by velké týmy prodaly svá auta po posledním závodu sezony menším stájím, jež by je využívaly následující sezonu. "I tak se dají vyhrávat závody. Ukázalo se to u Toro Rosso a Sebastiana Vettela, kterým jsme v podstatě takhle v roce 2008 poskytli zákaznické auto," připomněl Horner senzační triumf pozdějšího čtyřnásobného mistra světa ve Velké ceně Itálie v kokpitu záložního týmu Red Bullu.

"Bohužel ve formuli pořád vládne paranoia, že musíte být konstruktérem a co se může stát, když konstruktérem nebudete. Jinde v motorsportu to funguje, třeba v MotoGP. Takže kdybyste si mohli po (finále sezony v) Abú Zabí koupit Mercedes, Ferrari nebo Red Bull, proč byste to neudělali?" uvedl Horner.

Letošní sezona formule 1 ještě kvůli šíření covidu-19 nezačala, úvodních deset závodů už bylo zrušeno nebo odloženo. Pojede se nejdříve 5. července bez diváků v Rakousku. Kvůli dopadům pandemie hrozí menším týmům výrazné ekonomické potíže. Navrhují tedy snížit plánovaný maximální rozpočet stájí na příští rok ze 175 milionů eur až na sto. Ferrari je ale ochotno kývnout jen na omezení zhruba do výše 150 milionů eur.