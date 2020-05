Okruh pro formule 1 v Mexiku se promění v polní nemocnici

Okruh pro závody mistrovství světa formule 1 v Mexiku se promění v polní nemocnici. Sloužit bude pacientům s mírnými příznaky covidu-19, kteří však vyžadují lékařskou péči. Velká cena F1 by se měla na Autodromu bratrů Rodríguezů uskutečnit 1. listopadu, začátek sezony je nyní odložen nejméně do července.

"Umožní nám to mít k dispozici více lůžek pro lidi, kteří to potřebují. Uleví to našemu zdravotnickému systému," uvedl Zoé Robledo, ředitel správy sociálního zabezpečení.

Na okruhu se počítá nejméně s 250 lůžky. Mexiko hlásí na 23 000 případů nákazy koronavirem a 2150 úmrtí, přičemž vrchol epidemie by měl podle odborníků přijít v tomto týdnu.

Sezona formule 1 by mohla začít 5. července v Rakousku, kde se bude závodit bez diváků.