Odchod týmů a přestup šampionů. Formuli 1 čekají obrovské změny, předvídá bývalý jezdec

Formuli 1 čekají obrovské změny. Můžeme se těšit na překvapivé přestupy i nečekané odchody. Tak to tedy alespoň tvrdí bývalý závodník a majitel stáje v F1 Eddie Jordan. Podle něj už na trati neuvidíme několik slavných týmů a ani světového šampiona, kterému prý už ujel vlak.

Jezdci se udržují v kondici cvičením, v továrnách týmů se nepracuje a fanoušci formule 1 už vyhlížejí začátek léta, kdy by měla odstartovat letošní sezona světového šampionátu. Ta a i ty další by pak mohly přinést obrovská překvapení. „Lewis Hamilton přejde k Ferrari,“ prohlásil Eddie Jordan na webu motorsport-total.com.

Bývalý závodník a majitel týmu Jordan ve formuli 1 tak opět začal předvídat. V minulosti mu již jeho několik předpovědí vyšlo, tak je možné, že teď se některá také vyplní. Co by ale bylo se Sebastianem Vettelem, kterého by u italské stáje nahradil Hamilton? „Na rozdíl od Hamiltona Vettela tolik neznám, ale podle mě buď z formule 1 odejde, nebo přestoupí k McLarenu. U Ferrari mu už totiž ujel vlak,“ vysvětloval Jordan dál.

Další změny se pak podle něj budou týkat týmů. Hned několik by jich mohlo z formule 1 odejít. „Jsem přesvědčen, že výrobci jako Mercedes, Honda a možná Renault zatáhnou za brzdu a v příštích dvou letech se rozloučí. Vedení Mercedesu nemůže ani jinak rozhodnout. Dosáhli všeho, vyhráli všechno,“ líčil Jordan s tím, že je ale možné, že tým někdo koupí.

Třeba Lawrence Stroll, který chce se svým synem Lancem a týmem Aston Martin vyhrát světový šampionát F1, což se mu ale podle Jordana nemůže podařit, a tak by mohl sáhnout po Mercedesu. Tak třeba bude mít Jordan v něčem pravdu jako tenkrát, když tvrdil, že Hamilton přestoupí z McLarenu k Mercedesu, a mnoho lidí si myslelo, že je to hloupost.