Vettel podle německých médií letos skončí ve Ferrari

Vettel přišel do slavné italské stáje v roce 2015 z Red Bullu, kde se stal čtyřikrát mistrem světa. Snil o tom, že napodobí slavného krajana a idol Michaela Schumachera, jenž ve Ferrari vybojoval pět ze svých sedmi mistrovských titulů.

To se ale Vettelovi v rudých vozech z Maranella nepodařilo, jeho nejlepším výsledkem v MS byla druhá místa za Lewisem Hamiltonem z let 2017 a 2018. K jezdcům týmu Mercedes navíc loni Vettelovi přibyla nová konkurence ve stájovém kolegovi Charlesi Leclercovi. Dvaadvacetiletý Monačan v debutové sezoně zkušenějšího kolegu předčil ve většině ukazatelů a se smlouvou do roku 2024 je považován za budoucnost Ferrari.

Šéf týmu Binotto ještě na začátku roku tvrdil, že Vettel je pro Ferrari první volbou ohledně budoucnosti. Situace se však radikálně změnila, nedošlo k dohodě na nové smlouvě a šampion v týmu skončí. Podle dostupných informací chtěl německý pilot víceletý kontrakt a nesouhlasil ani s nabízeným sníženým platem.

Hlavními kandidáty na místo po Vettelovi jsou podle agentury Reuters Australan Daniel Ricciardo z Renaultu a Španěl Carlos Sainz z McLarenu, jejichž kontrakty v aktuálním působišti také letos vyprší. S Ferrari je spojován také šestinásobný mistr světa Hamilton, jenž ale opakovaně uvedl, že chce zůstat v Mercedesu. Je tu ovšem jedno velké "ale".

Brit zdůraznil, že jeho nová smlouva se netýká peněz. Jde mu o to, jak "Stříbrné šípy" vyřeší otázku šéfa týmu Toto Wolff, který má v Mercedesu smlouvu jen do prosince. Hamilton si s ním náramně rozumí a pokud by Wolf v týmu skončil, mohl by podle médií změnit názor na setrvání jeho barvách i slavný britský pilot. Pak by prý byl ve hře jeho přestup do Ferrari.

Letošní sezona formule 1 měla odstartovat před dvěma měsíci v Austrálii, kvůli pandemii koronaviru ale na svůj začátek stále čeká. Šéfové seriálu doufají, že se první závod odjede v červenci bez diváků v Rakousku.