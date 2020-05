Mercedes je proti zavedení kvalifikačního závodu v F1

Mistrovská stáj Mercedes je proti zkušebnímu zavedení kvalifikačního závodu ve formuli 1, který by při konání dvou Velkých cen v jednom dějišti rozhodoval o pořadí na startu v druhé Grand Prix. Novinku podle odborných médií navrhuje vedení F1 a automobilová federace FIA, piloti by na roštu třicetiminutového kvalifikačního závodu stáli v opačném pořadí oproti stavu mistrovství světa. Nahrazena by tím byla klasická kvalifikace, v níž se jezdci snaží zajet nejrychlejší čas na jedno kolo.