Byla by škoda zahodit tuhle příležitost. Red Bull prosí Mercedes o změnu názoru na kvalifikační závod

Start světového šampionátu formule 1 se blíží. Již příští měsíc se uskuteční několik závodů a sezona by už neměla být přerušena ani kdyby odstoupil nějaký tým, nebo se nakazil některý z jezdců Covid-19. Stáje tak začínají řešit další záležitosti. Chtěly by si vyzkoušet nový systém kvalifikace. Jenže Mercedes je proti. „Bude škoda, pokud tuhle příležitost nevyužijeme,“ prosí Red Bull Mercedes o změnu názoru.

Formule 1 by mohla zažít obrovské zpestření. Mezinárodní automobilová federace FIA oprášila nápad s novým systémem kvalifikace. Teď, když se pojedou v jedné zemi dvě velké ceny za sebou, chtěla by vyzkoušet kvalifikační závod, do nějž by jezdci nastoupili v opačném pořadí průběžné klasifikace.

K jeho uskutečnění je ale potřeba souhlasu všech stájí. Jenže jedna je proti. Mercedes. Ten by musel startovat z posledních pozic. Red Bull se ho ještě pokouší přemluvit. „Myslím, že tohle je ideální příležitost zkusit něco udělat jinak,“ uvedl Christian Horner, šéf Red Bullu na webu Motorsport.com.

#Formula1 has a perfect opportunity to experiment with back-to-back races in Austria in July but champions Mercedes are standing in the way, Red Bull boss #ChristianHorner said. https://t.co/4WJ1Bh3Yqw — Firstpost Sports (@FirstpostSports) June 2, 2020

„Kdybychom se takto dohodli ještě před začátkem sezony, neměl by s tím být problém. Jenže jeden tým je proti. Pokud tuhle příležitost nevyužijeme, bude to škoda,“ apeloval na Mercedes, aby své rozhodnutí přehodnotil. „V Rakousku a v Silverstone se pojedou na stejném okruhu dva závody za sebou, když tady uskutečníme stejný formát, výsledky budou pravděpodobně podobné, proto by to chtělo zkusit změnu,“ vysvětloval s tím, aby se Mercedes novinky neděsil.

„V Rakousku jsme poslední dvě velké ceny vyhráli my. Takže jsme to my, kdo může na této trati ztratit. Tenhle formát by byl atraktivnější. Nemusíme přece prožívat to stejné. Byla by to výzva pro všechny jezdce i všechny týmy,“ dodal Horner, který se už stejně jako ostatní těší na zahájení sezony.