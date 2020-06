Vítězit by měl jen ten nejlepší. Mercedes zdůvodňuje, proč do formule 1 nepustí zpestření

Sezona formule 1 se rozběhne příští měsíc a Mezinárodní automobilová federace FIA přišla s tím, že by se přeci jen mohla vyzkoušet novinka v kvalifikaci. Vzhledem k tomu, že se pojedou dva závody za sebou v Rakousku a v Silverstone, navrhla, že by se mohl jet kvalifikační závod, ve kterém by jezdci startovali v opačném pořadí, než je průběžné pořadí šampionátu.

Stáje byly pro, tedy až na Mercedes. Jeho jezdci by totiž s největší pravděpodobností jeli z posledních míst. Red Bull se soupeře ještě snažil přesvědčit, že by to přineslo zpestření, avšak Toto Wolff, šéf Mercedesu, to odmítl a přišel s několika důvody, kvůli kterým se rozhodl tento nápad nepodpořit.

„Jsem zastáncem toho, že ve formuli 1 by měl vyhrávat ten nejlepší jezdec s tím nejlepším vozem. Tohle pravidlo by mělo být zachováno. Nepotřebujeme trik, který otočí startovní pole a vytvoří vzrušující závody,“ uvedl Wolff na webu Motorsport.com. Dalším důvodem, kvůli kterému tuto novinku odmítl, jsou strategické machinace, ke kterým by podle něj mohlo dojít.

„Představte si, že jednomu z jezdců se v úvodním závodě v Rakousku nebude dařit. Rozhodne se, že z něj odstoupí. Tím si zaručí první místo na startu kvalifikačního závodu druhého víkendu. Když bude v tomto kvalifikačním závodě startovat z pole position mezi jezdci ze středu pole, je téměř jisté, že si zajistí první místo i pro nedělní velkou cenu. Uprostřed budou auta, která budou blokovat a rychlejší jezdci se mezi těmi pomalejšími budou muset proplétat. To může způsobit více kolizí a ovlivnit šampionát,“ vysvětloval Wolff dál.

K tomu pak přidal ještě další důvod. „Z hlediska výkonu, nejrychlejší tým bude potrestán za svou převahu a některé budou mít zase výhodu,“ dodal Wolff. I když návrh tedy neprošel, protože byl nutný souhlas všech týmů, šéf formule 1 Chase Carey prohlásil, že se pokusí najít další možnosti, které by šampionát mohly učinit atraktivnějším.