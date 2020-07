Nechutné a podlé. Zloději se po výročí tragické smrti pilota F1 vloupali do jeho obchodu

Nechutný a podlý čin spáchali zatím neznámí lupiči, kteří se krátce po pátém výročí tragické smrti pilota formule jedna Julese Bianchiho vyloupali do fanshopu bývalého závodníka, kde ukradli celou řadu věcí.

Kriminální čin se odehrál v jihofrancouzském městečku Brignoles, kde rodiče zesnulého pilota fan shop provozují.

Nikoliv ale pro vlastní obohacení, nýbrž z charitativních důvodů, protože výtěžek z obchodu posílají třeba do nemocnice v Nice, kde se o Julese Bianchiho starali po fatální nehodě při Velké ceně Japonska až do jeho smrti v roce 2015.

https://www.facebook.com/christine.bianchi.142/posts/10222949817114955

O loupeži informovala závodníkova matka na Facebooku. „Chtěli bychom vás informovat, že obchod v Brignoles byl vykraden. Myslíme si, že zloději se pokusí ukradené věci prodat. Sdílejte můj příspěvek co nejvíce," napsala Christine Bianchiová.

Lupiči podle jejích slov ukradli pánská a dámská trička, košile, polokošile i dětské oděvy a další věci.

Bianchi havaroval na okruhu v japonské Suzuce 5. října 2014, naboural do jeřábu. Následně byl převezen do Nice, kde o devět měsíců později ve věku pouhých 25 let zemřel.