Ve formuli 1 by se mělo v brzké době jezdit 24 závodů

Příští sezona formule 1 bude mít rekordních 23 závodů, ale vedení šampionátu by chtělo počet Velkých cen v nejbližší době ještě rozšířit na 24. Prohlásil to šéf seriálu Chase Carey s tím, že některé okruhy by se mohly v pořádání Grand Prix střídat.