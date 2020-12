Kdo pomůže McLarenu dostat se zpět na výsluní v F1?

Do týmu formule 1 McLaren vstupují američtí investoři. Během dvou let vloží skupina MSP Sports Capital do kdysi slavné stáje 185 milionů liber (5,3 miliardy korun). Za to získá nejprve 15 procent a později může její podíl vzrůst až na 33 procent. Investice určila hodnotu britského týmu na 560 milionů liber (přes 16 miliard korun). McLaren to uvedl v tiskové zprávě.