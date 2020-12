Sedm let od tragické Schumacherovy nehody: Jaký je skutečný stav legendy?

Sedm let. Přesně na den. Devětadvacátého prosince roku 2013 šokovala celý svět zpráva o tragické nehodě legendárního pilota formule 1 Michaela Schumachera. Jedna z největších postav historie sportu při lyžování v Alpách narazila hlavou do skály a v kritickém stavu byla převezena do nemocnice. Od té doby se jednapadesátiletý Němec na veřejnosti neukázal. O jeho skutečném zdravotním stavu veřejnost moc neví, přesto řada informací dává tušit smutnou pravdu.