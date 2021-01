Ferrari přijalo do akademie první dívku, šestnáctiletou Weugovou

"Tohle je klíčový moment v historii týmu Ferrari a jeho akademie. Mayin příchod je jasným signálem, že Scuderia je odhodlaná přispět k co největší otevřenosti motoristického sportu," uvedl v prohlášení šéf týmu F1 Mattia Binotto.

Akademií Ferrari už prošlo přes nižší juniorské seriály do elitní F1 pět jezdů. Odchovanci jsou i současní piloti italské stáje Charles Leclerc a Mick Schumacher, syn legendy týmu Michaela Schumachera.

Do programu 'Girls on Track-Rising Stars' se zapojila dvacítka nadějných jezdkyň ve věku 12 až 16 let vybraných národními federacemi. Do finále se dostaly čtyři. Weugová se narodila ve Španělsku belgické matce a nizozemskému otci.

Ve formuli 1 žádná žena nezávodila od roku 1976, kdy se v seriálu představila nedávno zesnulá Italka Lella Lombardiová.