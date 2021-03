Mercedes, Red Bull a McLaren souhlasí se sprinty ve formuli 1

Stáje Mercedes, Red Bull a McLaren podpořily zavedení sprinterských závodů ve formuli 1. Ty by se měly v blížící se sezoně konat v sobotu před některými Velkými cenami a současně by měly sloužit jako kvalifikace na nedělní závod.

O konečné podobě formátu zatím vedení šampionátu nerozhodlo, další jednání se zástupci týmů chystá během nynějších testů v Bahrajnu. Podle médií by se sprinty měly uskutečnit v Silverstonu, Monze, Interlagosu a v Montrealu.

"Vždycky najdete milion důvodů, proč něco nejde, ale myslím, že tohle je zajímavý nápad," řekl šéf stáje Red Bull Christian Horner. "Zatím to chtějí zavést jen na několika závodech, což je, myslím, rozumné a zodpovědné. Tak proč to nevyzkoušet," prohlásil.

"Viděl jsem to na závodech DTM, které díky tomu zdvojnásobily sledovanost druhého závodu," přidal ředitel mistrovského Mercedesu Toto Wolff. "Myslím, že bychom to měli vyzkoušet. Ale potom bychom měli střízlivě vyhodnotit finanční dopady, jak se na to koukalo a jestli nám to nějak pomohlo," dodal.

Podle šéfa McLarenu Andrease Seidla by se o osudu sprintů mohlo rozhodnout už po víkendových testech v Sáchiru. "Myslím, že tady dojdeme k definitivnímu závěru a pak už bude záležet jen na vedení formule 1," prohlásil německý funkcionář.