Je to jiné zvíře, netají Hamilton obavy z konkurence. Jeho vlastní vůz zaostává asi ve všem

"Pokud v Red Bullu chtějí, mohou být i favorité. Oba jejich jezdci vypadají silně a budou tento rok úplně jinou mašinou nebo zvířetem. Měla by to být skvělá bitva," uvedl Hamilton pro oficiální stránky F1.

Do testů vstoupil nejprve pátečním 10. časem. V sobotu skončil po smyku mimo trať a byl patnáctý. Hamiltonovo zlepšení přišlo až poslední den v neděli, kdy dojel pátý. I tak ale na Verstappena ztratil více než vteřinu na kolo.

Když byl proto dotázán, kde má jeho vůz nedostatky, měl jasno: "Pravděpodobně všude. Nenazval bych to sice, že kdovíjak zaostáváme, ale nejsme prostě dost rychlí. Není to jen jednou věcí, je to součet všech věcí," prohlásil šestatřicetiletý pilot.

Mercedes se navíc během tří dnů potýkal i s řadou technických potíží. Celkem odjel jen 304 kol, což bylo nejméně ze všech. Konkurenční týmy Alfa Romeo nebo Alpha Tauri absolvovaly například až o 118 okruhů více.

"Zlepšili jsme sice vyvážení vozu s větším množstvím paliva, ale podle dat z posledních dní vidíme, že z pohledu závodní rychlosti nejsme tak rychlí jako Red Bull," uznal i traťový inženýr týmu Andrew Shovlin. "Práce s menším množstvím paliva nám ukázala více matoucí obrázek a nezískali jsme dostatek dat," doplnil.

Vítěze posledních sedmi Pohárů konstruktérů tak čeká do nové sezony velká výzva. "V minulosti jsme měli při zimních testech rovněž problémy s rychlostí, ale podařilo se nám je vždy před prvním podnikem vyladit. Tentokrát to ale tak být nemusí. Brzy nás čeká úvodní závod, takže jsme si naplánovali pracovní program, abychom pochopili, co nás trápí a našli v příštích deseti dnech rychlost. Pokud to bude třeba, nenecháme kámen na kameni," dodal Shovlin.

Nová sezona F1 začne v Bahrajnu 28. března.