Rozzuřený býk je pro Hamiltona skvělou výzvou. Verstappen chtěl risknout penalizaci

Víc než lákavý začátek. Fanoušci formule 1 po něm mohou doufat, že suverenita Mercedesu z posledních let je vážně ohrožena a závody budou napínavější. Velká cena Bahrajnu nabídla na startu sezony skvělou a dramatickou bitvu. Úřadující šampion Lewis Hamilton jen díky týmové strategii odolal tlaku Maxe Verstappena a těsně ho porazil. „Red Bull má aktuálně rychlejší auto,“ přiznává britský pilot Mercedesu.

Testování před startem sezony nelhalo. „Je to jiné zvíře." prohlásil po něm Lewis Hamilton na adresu konkurenčního Red Bullu.

Drama v Bahrajnu očekávání naplnilo. Nabídlo bitvu doslova do poslední zatáčky.

Maxe Verstappena porazil o pouhých 0,745 sekundy. Především díky klíčovému okamžiku, když jeho rival z Red Bullu vyjel po vzájemném souboji tři kola před koncem mimo trať. Následně pak dostal instrukce, aby Hamiltona pustil před sebe, a k dalšímu pokusu se již nedostal.

„Myslím, že kdyby chybu neudělal, pravděpodobně by zvítězil," řekl Hamilton v rozhovoru pro Sky Sports.

„Od ředitele závodu jsme dostali pokyn, abychom okamžitě vrátili pozici. Max se zachoval sportovně a udělal to. Bylo to frustrující, Lewis jen těsně udržel svou pozici do konce závodu," potvrdil Chrisrian Horner, šéf Red Bullu.

„Proč jste mě nenechali jet? Snadno bych mohl získat těch pět sekund. Radši bych prohrál takto, než abych byl takovým způsobem druhý," láteřil Verstappen, než mu Horner vysvětlil, že šlo o nařízení vedení závodu.

Vytvořil další rekord

Hamilton pak už udržel rozzuřeného býka těsně za svými zády a mohl oslavit 96. vítězství v kariéře.

Označil ho za jedno z nejtěžších za poslední dobu. „Určitě je před námi velká bitva. Pro ně tohle nekončí a v příštím závodě budou zase zpět. Užil jsem si a těším se, co přijde dál. Miluji výzvy," usmál se sedminásobný mistr světa, který ovládl zahajovací závod sezony poprvé od roku 2015.

Hamilton také překonal další rekord F1. Když třináct kol před koncem vedl, objevila se v televizním přenosu informace, že počtem 5112 kol v čele závodů vytvořil historické maximum.

V sobotní kvalifikaci ztratil na Verstappena téměř čtyři desetiny sekundy. „Věděli jsme, že nás čeká těžký start sezony, ale každý tvrdě pracoval, aby se situaci podařilo zlepšit. Všem jsem nesmírně vděčný," kvituje Brit.

V závodě týmu vyšla taktika tzv. „undercutu", kdy se Hamilton před soupeře dostal díky dřívější výměně čerstvých pneumatik. „Bylo nám jasné, že to bude těžké, ale museli jsme Maxe nějak pokrýt. Celý víkend měli úžasnou rychlost, takže bylo potřeba vymyslet něco výjimečného," vysvětlil Hamilton.

Maxe měl na konci plná zrcátka

Šachoval ovšem i Red Bull. V posledních 11 kolech naopak Verstappen jel na čerstvějších a rychlejších pneumatikách. Hamiltona stahoval každé kolo, a když pak úřadujícímu šampionovi jeho inženýr Peter Bonnington ve vysílačce hlásil, že už je soupeř za ním, šestatřicetiletý jezdec mu jen odpověděl: „Nech to na mě, Bono."

Max Verstappen ze stáje Red Bull slaví vítězství v kvalifikaci na Velkou cenu Bahrajnu.

Lars Baron, Reuters

„Poslední kola byla děsivá. Nic pěkného. Bojoval jsem se zadní částí vozu, taky pneumatiky mi dosluhovaly. Maxe jsem měl na konci plná zrcátka. Říkal jsem si, že bude nemožné ho udržet za sebou," líčí pro oficiální stránky F1 Hamilton.

Nakonec si mohl oddechnout. „Věřím, že další souboje s Maxem přijdou. Je fantastický pilot a Red Bull má momentálně rychlejší auto. My se ale nikdy nevzdáváme, i když máme pocit, že jsme vzadu. Těším se," ujišťuje Hamilton a jeho šéf Toto Wolff jen dodává: „Přesně takovýto boj F1 potřebuje."

Bottas si stěžuje

A tak jen Valtteri Bottas, který dojel třetí, zůstal v Mercedesu ukřivděný. vedení stáje dokonce kritizuje.

„Rozhodně zklamání. Dobré je, že jsme získali pěkné body pro tým. Měl jsem pocit, že alespoň z mé strany jsme z pohledu strategie bránili, místo toho, abychom útočili. Docela mě to překvapilo a není to úplně normální," prská Bottas.

Když se v prostřední části závodu přiblížil druhému Verstappenovi, tým jej povolal podruhé do boxů. Kvůli problému s výměnou přední pneumatiky tam Fin nabral ztrátu 10 sekund. V závěru si mohl dovolit zajet pro nové pneumatiky a získal bod za nejrychlejší kolo.