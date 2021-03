Vyjasněte pravidla traťových limitů, žádal po GP Bahrajnu šéf Mercedesu

"Jsem zmatený stejně jako vy. Na začátku závodu se říkalo, že traťové limity v zatáčce číslo 4 nebudou trestány a pak jsme najednou dostali informace, že pokud se v tom bude pokračovat, může se to brát za trvalou výhodu a následně za to přijít i postih," uvedl Wolff.

V tréninku či kvalifikaci vedly přestupky a výjezdy v zatáčce číslo 4 ke smazaní měřených kol, nicméně v nedělním závodě šlo vše dlouho bez následků. Teprve v jeho průběhu dostal hlavně Hamilton pokyn, aby bílou čáru nepřejížděl, jinak by mu mohla hrozit černobílá vlajka a penalizace.

Později na to však doplatil paradoxně Verstappen, který ve stejném úseku tři kola před koncem svého rivala předjel, ale po vyjetí mimo trať mu musel vedoucí pozici přepustit zpět. Do vedení se pak už znovu nedostal a skončil druhý.

"Nakonec nám to rozhodnutí pomohlo vyhrát závod. Max podle definice ředitele závodu vyjel ven a získal tím výhodu, což nás zachránilo. Myslím však, že by v těch informacích, které dostáváme, měla být konzistence. Musí to být jasné a svaté, ne jako v Shakespearově hře, kde máte prostor pro interpretaci," řekl Wolff.

Rozzlobený byl i Hamilton který se nechal slyšet, že si komisaři vše rozmysleli "v polovině závodu a on najednou nesměl za bílou čáru." Podle Motorsport-Total Brit dokonce překročil traťové limity ve 29 z 56 kol.

Ředitel závod Michael Masi však argumentoval, že nebyl problém, když jezdci vyjížděli mimo trať, jen to nesměli zneužívat a získávat díky tomu trvalou výhodu oproti jiným. "Bylo to i jasně zmíněno na schůzce s piloty. V poznámkách bylo, že se to v závodě nebude při čase na kolo monitorovat, ale hlídat se to bude v rámci sportovních pravidel, aby nebyla získána celková trvající výhoda. V takovém případě jsem řekl, že o tom dám vědět vysílačkou týmu a doporučím mu, aby se dané pozice vzdal," řekl na oficiálním webu F1 Masi.

To pak i v závěru Red Bull splnil a.ač si Verstappen posteskl, že by radši čelil pětivteřinové penalizaci než přenechání pozice Hamiltonovi, šéf týmu Red Bull Christian Horner to označil za správné řešení. "Instrukci nedostal kvůli tomu, že by opustil dráhu. Šlo o to, že kvůli tomu získal trvající výhodu. Pokud by tak neučinil, šla by věc ke sportovním komisařům a bylo by na nich, co by považovali za správné. Obecně jde o časovou penalizaci, která mohla v tomto případě činit pět či deset sekund," dodal Masi.

Druhý závod nové sezony F1 Emilia Romagny je pak v plánu 18. dubna.