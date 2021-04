Nádhera! Formule Red Bullu se proháněla ulicemi Miami

Organizátoři formule 1 v neděli oznámili skvělou novinu pro zámořské fandy motorsportu. Slavná F1 se kromě texaského Austinu od příští sezony pojede také v Miami. Kontrakt na druhou Velkou cenu ve Spojených státech byl podepsán na 10 let. Stáj Red Bull si k oznámení novinky už před delší dobou připravila speciální video. Rakouský pilot Patrick Friesacher se v něm prohání ulicemi floridského města. Podívat se na to můžete níže.

Snímek začíná jízdou po pláži v Miami, kde jsou připraveni mechanici, aby rakouskému závodníkovi provedli výměnu pneumatik. Z pláže se pak monopost vřítí do ulic města, kde pokračuje spanilá jízda.

V nich se ale nakonec velká cena Miami nepojede. Závod se bude konat v blízkosti svatostánku Hard Rock Stadium, kde hraje zápasy NFL tým amerického fotbalu Miami Dolphins.

Zobrazit příspěvek na Instagramu Příspěvek sdílený F1 Miami Grand Prix (@f1mia)

Původní záměr majitelů formule 1 byl dostat závody přímo do města, plány ale od počátku narážely na odpor obyvatelů Miami, kteří argumentovali nadměrným hlukem a znečištěním.

Miami bude jedenáctým okruhem, na kterém se formule 1 v USA představí. V minulosti závody královské třídy motosportu hostily Indianapolis, Sebring, Riverside, Watkins Glen, Long Beach, Las Vegas, Detroit, Dallas, Phoenix a v současnosti Austin.

„Vždy jsem rád, když přijedeme do Ameriky. Teď to navíc bude nejen do Austinu, myslím, že to je skvělé," těší se na Velkou cenu Miami závodník Red Bullu Max Verstappen.