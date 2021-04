Russell měl před závodem v Portugalsku pohovor s Wolffem, Bottasovi se omluvil

"Náš vztah s Mercedesem neutrpěl. Spíše naopak," uvedl Russell pro Sky Sports. "Nehoda je jedna věc a tyhle věci k závodění patří. Horší ale byly věci, které jsem udělal poté, a myslím, že to nebylo mé pravé já. Šel jsem proti svému instinktu a ukázal v tom zápalu příliš emocí. Nebylo to správné. Proto jsem vydal i prohlášení, abych se omluvil. Chci se chovat tak, abych šel příkladem, a tohle nebylo dobré," přiznal.

K incidentu mezi ním a Bottasem došlo v polovině minulého závodu v Imole, poté co v rychlosti přes 300 kilometrů za hodinu při Russellově předjížděcím manévru vzájemně havarovali. Ještě na trati se pak britský pilot na soupeře obořil, "zda je chtěl oba zabít" a posměšně mu poklepal po helmě. Fin mu pro změnu opětoval vztyčeným prostředníčkem.

Střet navíc pokračoval i po návratu do boxů, kde si Russell stěžoval, že jeho sok trhl při defenzivním manévru na poslední chvíli volantem, kvůli čemuž se on dostal na mokrou stopu. Zároveň poukázal na to, že jinému soupeři by to možná Bottas neudělal. Ten ale oponoval, že je to "jen teorie" a Wolff to označil rovnou za "blbost".

Finovi později dali za pravdu i komisaři, kteří uznali že pilot Mercedesu nechal Russellovi pro manévr dost místa a žádný trest nikomu neudělili. Brit se pak za emoční výbuch omluvil.

"Z pozice závodního jezdce je prvním pravidlem, že byste se neměli srazit se svým týmovým kolegou. Je jasné, že bez podpory Mercedesu bych nemohl být na této úrovni, jako jsem dnes. Lewis a Valtteri jsou pro mě týmoví kolegové stejně, jako je pro mě týmovým kolegou Nicholas Latifi. Emoce byly sice vygradované, ale pravidlo číslo jedna pro závodního jezdce zní: s týmovými kolegy se nebourá," kál se pak ještě Russell, u nějž bylo ještě pikantnější, že právě díky členství v akademii Mercedesu je označován za budoucího nástupce Bottase v elitním týmu.

K incidentu se už pak nakonec nechtěl vracet ani finský vicemistr světa. "Slyšel jsem o té jeho omluvě a přečetl si ji," uvedl Bottas na konkrétní otázku webu Motorsport.com.

"Upřímně řečeno jsme ale spolu od závodu a setkání u sportovních komisařů nemluvili. V pondělí ráno jsem měl sice od něj zmeškaný hovor, ale to jsem ještě spal. Jsem si jistý, že je to pro nás oba vyřízené. George se omluvil a je čas jít dál," dodal Bottas.