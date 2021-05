Grosjean si v červnu poprvé od havárie vyzkouší monopost F1, půjčí si mercedes

Romain Grosjean se v červnu poprvé od listopadové vážné havárie v Bahrajnu, při níž na poslední chvíli unikl před plameny, posadí do monopostu formule 1. Bývalý pilot Haasu absolvuje před domácí Velkou cenou Francie několik zkušebních kol v mistrovském mercedesu Lewise Hamiltona z roku 2019, jak mu během jeho léčby v nemocnici slíbil šéf německé stáje Toto Wolff. Na okruhu v Le Castellet se pak ještě zapojí do soukromého testování Mercedesu.

"Jsem tak nadšený, že zase skočím do monopostu F1. Řídit mercedes, který vyhrál mistrovství světa, bude jedinečná zkušenost," uvedl v prohlášení stáje pětatřicetiletý Grosjean, jenž nyní závodí v americké sérii IndyCar. "Poprvé jsem se o šanci řídit mercedes dozvěděl, když jsem ležel v nemocnici v Bahrajnu a Toto přes média zveřejnil to pozvání. Hodně mě to tehdy povzbudilo," dodal.

Grosjean v listopadové Velké ceně na okruhu v Sáchiru jako zázrakem unikl po půlminutě z hořící formule, která se rozpůlila a vzplála po nárazu do bariéry. Tři dny strávil s popáleninami v nemocnici a musel vynechat závěrečné dvě Grand Prix sezony. Tím se zároveň uzavřela jeho kariéra v F1.

V březnu už strávil hodiny na simulátoru v továrně Mercedesu v Brackley, tým mu rovněž připravil sedačku na míru. "Už se těším, že ho zase ve Francii uvidím a přivítáme ho na víkend v týmu. Měl by se ale o moje W10 radši dobře postarat," vzkázal někdejšímu soupeři úřadující mistr světa Hamilton. "Nechceme, aby jeho nehoda byla to poslední, co v F1 zažil," dodal šéf stáje Wolf.