FORMULE ONLINE: První pokus nevyšel, Hmailton opět útočí na stou pole position

Čtvrtá zastávka seriálu formule 1 a katalánská Barcelona. V dnešní kvalifikaci, která začne v 15 hodin, může padnout další milník. To pokud naváže Lewis Hamilton na včerejší druhý trénink a bude nejrychlejší. Poté by úřadující mistr světa získal už svou 100. pole position v kariéře. Tradičně obsáhlou online reportáž nabídne náš web Sport.cz. Přímý přenos kvalifikace na VC Španělska vysílá také Sport 1.

Další velký den pro britského fenoména? Může být... Poté, co láme jeden rekord za druhým, přichází na přetřes další zajímavá statistika. Jako první jezdec v historii závodů formule 1 může dosáhnout na metu 100. Přesně tolikrát by vyjížděl do závodu z první pozice, pokud dnes ovšem kvalifikaci ovládne.

Největšími rivaly by měli být tradičně jeho stájový kolega Valtteri Bottas, o jehož ukončení smlouvy se v Barceloně hodně hovoří, potkat by ho mělo případně ale až v polovině sezony, a také Nizozemec Max Verstappen, jenž je v celkovém pořadí mistrovství světa druhý s odstupem 8 bodů za sedminásobným světovým šampionem Hamiltonem.

V katalánské metropoli se začíná v 15 hodin.