Hamilton chce další miliony. Dočká se v F1 brzy nové smlouvy?

Sedm titulů mistra světa dělá ve světě formule 1 z britského pilota Lewise Hamiltona největší hvězdu. A tak se jeho tým Mercedes má pořádně na pozoru, aby vyslyšel jakékoliv jeho přání. Po triumfu ve Španělsku přišel Hamilton s překvapivým nápadem. Chce začít jednání o nové smlouvě, která by mu zaručila další pohádkový příjem. Do konce sezony stále chybí devatenáct závodů.

Hamilton má smlouvu s Mercedesem ještě na sedm měsíců, teď to ale vypadá, že by měl rád jasno také o další budoucnosti. Aby ne, současný kontrakt mu vynese čtyřicet milionů liber a kdo by nechtěl mít jistotu, že mu podobný královský balík přistane na účtu i v následujících letech? Proto je připravený už nyní jednat s šéfem týmu Toto Wolffem o nové smlouvě.

Šestatřicetiletý chlapík se netají úmyslem zůstat v F1, i kdyby získal osmý titul mistra světa. K němu ostatně míří, jelikož je opět v čele šampionátu. „Trénuji už hodně dlouho a stále víc poslouchám své tělo. Ale neustále se něco učím a vždycky chci ze sebe dostat to nejlepší. Cítím se skvěle," vyhlásil nejprve po triumfu ve Španělsku.

„Ohledně nové smlouvy však nechci být v situaci, jaká nastala letos v lednu a únoru," narážel na fakt, že kontrakt s Mercedesem prodloužil později, než čekal. „Zkazilo mi to celou zimu a jsem si jistý, že ani pro šéfa Mercedesu to nebylo ideální, pokud jde o odpočinek. Až mi to přišlo, že volno bylo příliš krátké," nechal se slyšet Brit a vyzval vedení, aby se obě strany začaly bavit o nové smlouvě už nyní.

„Musíme být rozumní. Není třeba nikam spěchat, ale zahájit jednání můžeme. Vždycky jsou velmi složitá a můžeme brzy začít," vyzval nejlépe placený jezdec F1 šéfy Mercedesu. „Je před námi ještě devatenáct velkých cen, ale bylo by skvělé, abychom měli co nejdříve nějakou představu o další budoucnosti," konstatoval Hamilton, který je v Mercedesu od roku 2013.