Boss F1 chce zábavnější Monako. Má šanci s plánem na úpravu okruhu uspět?

Úzká trať, málo předjíždění, zácpy na trati. Na to si příznivci formule 1 při sledování Velké ceny Monaka už zvykli. Městský okruh zkrátka má své limity. V budoucnu by to ale platit nemuselo. Výkonný ředitel F1 Ross Brawn hodlá vyslyšet volání části fanoušků i pilotů a závod na populárním městském okruh se možná kvůli tomu bude měnit. Má to ale několik úskalí.