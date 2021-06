Úvodní trénink F1 v Ázerbájdžánu: propadák Mercedesu, vyhrál Verstappen

Třiadvacetiletý Verstappen tak úspěšně navázal na poslední vítězství v Monaku a vykročil za možným dalším úspěchem v šampionátu. Aktuálně vede pořadí před druhým Hamiltonem o čtyři body a v čele MS se vyhřívá poprvé v kariéře. Naopak Brit skončil na stejné příčce, jako dojel poslední závod v Monte Carlu.

Vzestupnou formu prokazuje rovněž Ferrari. Dva týdny po Sainzově druhém místě v Monaku a Leclercově pole position obsadila dvojice italského týmu i nyní příčky v první trojce.

Formule 1 se na specifickou trať v Baku vrací po roční pauze způsobené pandemií koronaviru a jezdci při svých prvních jízdách vyjížděli často do únikových zón. Júki Cunoda se pak lehce otřel o zeď, Lando Norris vyletěl při jednom pokusu o nejrychlejší kolo do hodin a mimo trať skončil také Nikita Mazepin, jenž po smyku a nárazu do bariéry poškodil zadní křídlo svého haasu.