Předseda FIA Todt se chce zabývat belgickou GP formule 1 a vyvodit ponaučení

Todt se nijak nevyjádřil k ostré kritice, kterou rozhodnutí odjet v deštivém počasí alespoň tři kola za zpomalovacím vozem vyvolalo. Podle úřadujícího mistra světa Lewise Hamiltona či bývalého šampiona Sebastiana Vettela zvítězily komerční zájmy.

"FIA společně s vedením F1 a týmy si důkladně prohlédnou pravidla a uvidíme, co zjistíme a co můžeme do budoucna zlepšit," uvedl Todt. Komise F1 zasedne 5. října a zabývat se bude i problematikou bodování závodu. Na okruhu ve Spa se za miniverzi Velké ceny udělovaly poloviční body. Pětasedmdesátiletý Francouz se ale zároveň zastal belgických pořadatelů. "Platná pravidla byla uplatněna správně," konstatoval.