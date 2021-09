Rozkol v týmu sedminásobného mistra světa! Tohle se mi vážně nelíbí, zuří Hamilton

Letošní sezona formule 1 je zhruba ve své polovině a nyní už se řeší, jak bude vypadat ta následující. Ve středu bylo oznámeno, že do ní již nezasáhne "Ledový muž" Kimi Räikkönen a v důsledku toho proběhnou i změny v týmu sedminásobného mistra světa Lewise Hamiltona. Do Mercedesu totiž míří George Russell, a to se šampionovi ani trochu nelíbí.