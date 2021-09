Bottas o desetinu sekundy vyhrál kvalifikaci na sprint před Hamiltonem

Bottas, jenž po sezoně odejde z Mercedesu do Alfy Romeo, tak odstartuje z prvního místa do sobotního sprintu na 100 km. Výsledky krátkého závodu na 18 kol určí pořadí na roštu pro nedělní Grand Prix, do níž ale bude finský pilot bez ohledu na sobotní výkon startovat ze zadních pozic, neboť ze strategických důvodů vyměnil motor svého vozu.

S mercedesy dnes neudržel tempo vítěz minulých dvou Velkých cen Max Verstappen z Red Bullu, který na Bottase ztratil 411 tisícin. Nizozemský pilot vede průběžné pořadí MS před úřadujícím šampionem Hamiltonem o tři body: přesně tolik dostane vítěz sobotního sprintu, další dva piloti obdrží dva a jeden bod.

V alternativním formátu víkendu se jede letos podruhé, poprvé si piloti F1 vyzkoušeli novinku v červencové Velké ceně Británie v Silverstonu.