FORMULE ONLINE: V Turecku se jede kvalifikace, Hamilton bojuje navzdory trestu

Kvalifikaci na nedělní Velkou cenu Turecka nabízí v sobotu od 14:00 program v Istanbul Parku. Britský pilot F1 Lewis Hamilton vyhrál sice oba úvodní tréninky, ale protože do nich nasadil nový motor, odstartuje do nedělního závodu o deset míst níže. Jak se povede jeho největšímu rivalovi v boji o mistrovský titul Maxi Verstappenovi a co předvede Charles Leclerc, jenž v trénincích ukázal parádní rychlost?