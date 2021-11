Napínavý souboj mezi Maxem Verstappenem a Lewisem Hamiltonem slibuje i nedělní Velká cena Mexika vozů formule 1. Z pole position sice vyráží Hamiltonův parťák z Mercedesu Valtteri Bottas, obhájce titulu i posledního vítězství z Mexika ale nechybí v první řadě a Verstappen se bude snažit uloupit co nejlepší pozici ze třetí startovní pozice. Průběh osmnáctého závodu MS sledujte v podrobné online reportáži na Sport.cz, přímý přenos vysílá Sport 2.

Verstappen, který v roli lídra MS hájí dvanáctibodové vedení, doplatil v kvalifikaci na chybu před sebou jedoucího Júkiho Cunody i týmového parťáka Sergia Péreze a skončil třetí. Domácí Pérez odstartuje ze čtvrté pozice.

Finský jezdec Bottas, který po sezoně odejde do Alfy Romeo a na jeho místo přijde George Russell z Williamsu, získal 19. pole position v kariéře a druhou z posledních tří závodů. Nejrychlejší čas 1:15,875 zajel hned v úvodu závěrečné sekce a už v ten moment ho hlasitě oslavil v kokpitu. Druhý Hamilton za ním zaostal o 145 tisícin.

"Byla to povedená kola, zvlášť to první. Ve druhém už jsem nezvládl zajet ideálně poslední sektor, ale abych řekl pravdu, to první bylo asi jedno z mých nejlepších vůbec. Mám z toho vážně dobrý pocit," řekl před televizními kamerami Bottas.

Oba piloti Mercedesu navíc vyvrátili předzávodní předpoklady, že by trať bratří Rodríguezů, umístěná v 2285 metrech, měla díky vyšší nadmořské výšce a řidšímu vzduchu sedět spíše konkurenčnímu Red Bullu.