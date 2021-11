F1 ONLINE: Hamilton pod tlakem, čeká ho penalizace! V Brazílii se jede kvalifikace

Před kvalifikací se místo tradičních tří tréninků jel jediný. Důvod je ten, že do programu v Brazílii byla zařazena i novinka, a sice kvalifikační sprint. Páteční trénink sice Hamilton ovládl, ale protože do něj nasadil nový spalovací motor, odstartuje do nedělního závodu o pět míst hůře, než se umístí o den dříve ve sprintu. Jeho nizozemský rival skončil v úvodním tréninku druhý.

Šestatřicetiletý Hamilton vyměnil komponenty na svém voze už po čtyřech závodech. K úpravám své pohonné jednotky přistoupil také v říjnové GP Turecka a tehdy obdržel penalizaci deseti míst na startovním roštu. Britský pilot se zpočátku nemohl na trati v Sao Paulu dostat s novým nastavením do ideálního tempa a v polovině tréninku instruoval mechaniky, aby upravili u jeho mercedesu přední zavěšení. Poté už Hamilton začal zajíždět nejrychlejší časy a nakonec za sebou nechal Verstappena o 367 tisícin sekundy.

Sobotní sprint určí pořadí nejen pro nedělní hlavní závod, ale vítězný jezdec obdrží tři prémiové body. Pilot na druhém místě dva a třetí získá jeden bod.