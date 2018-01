McLaren chystá velké změny. Chce, aby mu zase všichni záviděli

„Celá značka, viditelnost McLarenu se posune na další úroveň a bude to velmi vzrušující,“ slibuje Zak Brown dál. „Víme, jak bude vypadat mnoho ostatních týmů, doufejme, že až dorazíme do Austrálie, tak ale tu největší změnu uvidí fanoušci u nás, a to na trati i mimo ni.“

Vyvstává tedy otázka, zda se stáj vrátí ke své původní papájové barvě, která její vozy zdobila v šedesátých letech minulého století, kdy byla Brucem McLarenem založena. „Určitě vezmeme v potaz i naši historii, ale ještě nejsme se zbarvením zcela hotoví, bude totiž hodně záležet i na sponzorech,“ vysvětloval Brown na webu Motorsport.com.

Loňský monopost MCL 32 byl oranžovo-černý. V roce 2016 měl vůz MP4-31 černou barvu a o rok dříve bylo auto MP4-30 stříbrno-černé. V roce 2014 dostal vůz MP4-29 stříbrné zbarvení. Na konci minulého století piloti McLarenu jezdili a vítězili v červeno-bílých monopostech.

David Coulthard ~ wearing Michael Schumacher’s helmet ~ Marlboro McLaren-Mercedes MP4/10 ~ 1996 Monaco Grand Prix pic.twitter.com/FuH860NOOu — Classic Formula 1 (@ClassicFormula1) 22. července 2015

Od nové sezóny bude mít McLaren nového dodavatele motorů, a to Renault. Brown věří, že po několika neúspěšných ročnících se tým opět vrátí mezi špičku. „Nazýváme to novou érou. Jsme zpátky. Budeme mít několik skvělých novinek, třeba garáž. McLaren v posledních letech nebyl lídrem. Naše garáž vypadá stejně jako u ostatních. Proto musíme udělat pokrok a v Austrálii být těmi, kterým budou všichni závidět jako tomu bylo dřív. Cítím, že jsme na správné cestě,“ uzavřel Zak Brown.