Tajemství prozrazeno! Kdo nahradí sexy krásky na startu formule 1?

Majitelé F1 minulý týden oznámili, že tradice Grid Girls už neodpovídá hodnotám současného světa. Proti jejímu zrušení se vyslovili piloti i samy dívky, vedení F1 se ale zřejmě ve světle aktuální celospolečenské debaty o sexismu rozhodlo od dalšího angažování modelek upustit.

Novou tradici F1 buduje ve spolupráci s mezinárodní federací FIA. Děti, které budou doprovázet dvacítku pilotů F1 na startovní rošt, budou vybírat národní motoristické federace země, v níž se Grand Prix pojede. Místa mohou přidělovat jako odměnu za výsledky v závodech juniorských sérií nebo se mohou losovat.

"Pro tyto děti to bude mimořádná chvíle. Jen si to představte, že můžete své hrdiny sledovat z bezprostřední blízkosti, pozorovat, jak se jezdci Grand Prix připravují na závody," řekl šéf marketingu F1 Sean Bratches. "Pro ně i jejich rodiny to bude nezapomenutelný zážitek. Inspirace, aby dál závodily, trénovaly a učily se," dodal.

Nový ročník formule 1 začne 25. března tradičně v Melbourne Velkou cenou Austrálie.