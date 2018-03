Jezděte raději ve formuli E, vyzývá své kolegyně španělská kráska. Rozčilila tím i mistra světa v F1

Carmen Jordáová byla v minulosti vývojovou jezdkyní Lotusu a Renaultu. Působila mimo jiné v sérii GP3, avšak nikdy nedosáhla výraznějšího úspěchu. Loni byla Mezinárodní automobilovou federací jmenována do Komise FIA pro ženy v motorsportu, což hodně rozčililo některé její kolegyně. Ty nechápaly to, jak může být zvolena závodnice, která má mnohem horší výsledky než ostatní.

Teď devětadvacetiletá Španělka vyvolala další vlnu kritiky. O uplynulém víkendu si totiž vyzkoušela jízdu ve formuli E a poté prohlásila, že ženy by raději měly jezdit v tomto šampionátu než usilovat o F1. Formule E je podle jejích slov totiž snadnější na řízení. „Mám z toho velmi dobrý dojem. Okamžitě jsem si to zamilovala. Doufám, že se brzy vrátím. Je to fyzicky méně náročnější auto,“ citoval po zkušební jízdě Jordáovou web Motorsport.com.

„Jde o přítlak i posilovač řízení, určitě je to jednodušší. Ženy mají podle mě ve formuli 1 a formuli 2 fyzický problém, a proto v těchto sériích nejsou. Ve formuli E by ho ale mít nemusely,“ vysvětlovala dál. „Není na mně rozhodovat o tom, co je pro ženy dobré. Moje zkušenost ale říká, že v F1 a v F2 máme fyzickou bariéru. V jiných sériích, jako třeba v motokárách nebo v GP3, ale ženy mají na to, dosahovat dobrých výsledků,“ dodala Jordáová.

Její názor se nelíbí nejen jejím kolegyním, ale zkritizoval ho i bývalý mistr světa ve formuli 1 Jenson Button. Ten na Twitteru napsal, že třeba taková Danica Patricková je na tom fyzicky velice dobře, dokonce stejně jako piloti formule 1, a tudíž je schopná řídit tento vůz. Patricková pak Buttonovi za jeho názor poděkovala.

Velmi blízko má k formuli 1 Tatiana Calderónová. Ta se loni stala vývojovou jezdkyni Sauberu. Pracovala hlavně na simulátoru a účastnila se závodů GP3. Letos však čtyřiadvacetiletá Kolumbijka povýšila, neboť se stala testovací pilotkou. „Jsem nadšená, že budu pokračovat ve své cestě ve formuli 1 jako testovací jezdkyně. Děkuji vám za důvěru a podporu,“ uvedla na sociálních sítích Calderónová.