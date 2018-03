Světový šampión se chystá podepsat s Mercedesem novou smlouvu. Přijde si na pořádný balík

Lewisi Hamiltonovi končí letos u Mercedeseu smlouva. Úřadující světový šampión již o tomto víkendu v seriálu formule 1 vstoupí do své dvanácté sezóny a vypadá to, že bude pokračovat ještě minimálně další dva roky. V nejbližších dnech by měl totiž s Mercedesem podepsat nový kontrakt na pětačtyřicet miliónů eur, vydělá tedy více než miliardu.

Byly chvíle, kdy chtěl Lewis Hamilton s formulí 1 skončit. Teď si podle svých slov už ale závodění zase užívá a rád by do své sbírky přidal pátý titul mistra světa. Letos se ještě určitě představí v závodech v barvách Mercedesu, na konci roku mu však vyprší smlouva. Podle šéfa týmu Tota Wolffa už je ale vše připraveno k podpisu nového kontraktu.

Smlouva bude na další dva roky a měla by hvězdě zaručit příjem ve výši pětačtyřiceti miliónů eur (přes miliardu a 138 miliónů korun). Podepsána bude údajně v nejbližších dnech ještě před startem nového ročníku světového šampionátu formule 1. Ten začne už tento víkend tradiční Velkou cenou Austrálie na okruhu v Melbourne a Hamilton zde vstoupí do své dvanácté sezóny v F1.

„Lewis je nejlepším jezdcem současné generace,“ prohlásil Wolff na webu britského deníku The Daily Mail. „Je jasné, že bych byl rád, kdyby s námi zůstal co nejdéle. Myslím ale, že má v plánu přinejmenším ještě jednu smlouvu po této,“ uvedl dál Wolff. „Ferrari je ale atraktivní pro každého pilota,“ je šéfovi Mercedesu jasné, že může Hamiltonovi do budoucna zamotat hlavu i konkurence.

Sám Lewis Hamilton toto tvrzení zatím nepotvrdil, ale ani nevyloučil. „Nemůžu říci, jak se za ty další roky budu cítit. Nyní vstupuji do své dvanácté sezóny a to je vzrušující,“ řekl třiatřicetiletý britský závodník, který prvních šest let působil u McLarenu a získal s ním jeden titul. Dalších pět let byl už u Mercedesu a zatím s ním vybojoval tři tituly v letech 2014, 2015 a 2017.