Jsou z jiného světa. Mercedes je s tímto motorem k neporažení, myslí si poradce Red Bullu

Chvíli po letošním prvním závodě, Velké ceně Austrálie, už ale zase říká něco jiného. „Mercedes si s každým hraje. S tímto motorem ho nemůže nikdo porazit,“ uvedl na webu f1i.com Marko. „Jsou z jiného světa,“ tvrdí čtyřiasedmdesátiletý poradce Red Bullu s tím, že už před časem varoval i Ferrari.

„Říkal jsem Ferrari, že Mercedes je před námi několik sekund, ale oni tvrdili, že tomu tak není. Spali a teprve teď se začali probouzet. Pomalu si uvědomují, že s těmito motory nikdy Mercedes nedohoní,“ dodal Marko, který už pomalu vyhlíží změnu motorových pravidel.

„Naše auto je velmi dobré, jsme blízko, ale s těmito motorovými pravidly to bude stejné až do roku 2021. Potřebujeme paritu motorů, což bylo vždy slibováno. FIA tedy musí začít jednat,“ vyzývá Marko. Už v Bahrajnu, kde se příští týden uskuteční další Velká cena, by se týmy podle majitelů formule 1, Liberty Media, měly dozvědět o změnách více.

Liberty Media loni na podzim představila svůj návrh podoby nových motorů. Ty sice zůstanou šestiválcové o objemu 1,6 l, ale měly by být do značné míry unifikované. Motorgenerátor tepelné energie MGU-H by měl být odstraněn, řídící technika standardizována a dojde ke zvýšení otáček na 18 000 za minutu kvůli zlepšení zvuku. Závodní pole by tak mělo být vyrovnanější. To se však nelíbí Mercedesu a Ferrari dokonce kvůli tomu pohrozilo odchodem z formule 1 a založením vlastní soutěže.